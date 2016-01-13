伊斯坦布尔爆炸案至少10人死亡 大多为德国游客（更新版2）

2016年1月12日在土耳其伊斯坦布尔发生爆炸案后的场景。 REUTERS/Murad Sezer

路透伊斯坦布尔1月12日 （记者 Ayla Jean Yackley） - 土耳其伊斯坦布尔市中心苏丹艾哈迈德广场周二发生爆炸，造成至少10人死亡15人受伤，遇难者大多为德国游客。

据信是一名近期来自叙利亚的自杀式炸弹袭击者制造了爆炸。土耳其总理达武特奥卢将袭击归咎于“伊斯兰国”。

达武特奥卢称，遇害者均为外国人。一名土耳其高官称，其中九名遇害者为德国人，秘鲁外交部称，有一名秘鲁人遇害。

土耳其副总理努曼·库尔图尔穆什称，袭击者据信最近从叙利亚进入土耳其，但之前未列入土耳其监控的激进分子嫌疑人名单。库尔图尔穆什稍早称，从现场的断肢残臂确认了袭击者，此人据信是一名1988年出生的叙利亚人。

达武特奥卢称，他与德国总理默克尔通了电话，向后者表示哀悼，并称土耳其将继续在国内打击“伊斯兰国”，并作为美国为首的联军的一部分打击“伊斯兰国”。

“土耳其将继续在国内展开打击，并与联军一起行动，直至我们消灭‘伊斯兰国’，”达武特奥卢表示。

默克尔称，不能停止对国际恐怖主义的打击行动，她在柏林的新闻发布会上表示：“恐怖主义分子是所有自由人民的敌人……是全人类的敌人，不管他们是在叙利亚、土耳其、法国抑或德国。”

尚未有人宣称对袭击负责。

挪威外交部称，一名挪威人在袭击中受伤，现在医院治疗。

白宫谴责这是“令人发指的袭击”，并承诺与北约盟友土耳其团结一致打击恐怖主义。联合国秘书长潘基文称，他希望迅速将犯下“这个卑鄙罪行”的人绳之以法。（完）