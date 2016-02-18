土耳其首都发生汽车爆炸 28人丧生

路透安卡拉2月17日（记者 Gulsen Solaker/Umit Bektas） - 土耳其首都安卡拉周三发生汽车爆炸，事发地点在土耳其武装部队总部、议会以及其他政府建筑物附近，一辆满载爆炸物的汽车在军用巴士旁边爆炸，造成28人丧生、数十人受伤。

土耳其军方对爆炸事件予以谴责，称这是针对军用巴士的恐怖袭击，当时军用巴士正在等红绿灯。

土耳其总统埃尔多安称，土耳其会更坚决地打击这类行径背后的黑手，并将毫不犹豫地行使自卫权。

“我们会以更大的决心，继续打击实施这类袭击的爪牙以及幕后力量，他们没有道德或人道主义底线。”埃尔多安在书面声明中称。

土耳其副总理及政府发言人库尔图尔姆斯（Numan Kurtulmus）称，爆炸造成28人丧生，61人受伤，死者中包括士兵和平民。爆炸发生在晚高峰时段，事发地点附近是个繁忙路口，距离议会不到500米。

目前尚无任何方面宣称对爆炸事件负责。

此外，瑞典警方称位于斯德哥尔摩郊区的土耳其文化协会所在建筑物发生爆炸，建筑物受损，无人受伤。（完）