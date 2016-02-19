土耳其指责库尔德武装分子制造安卡拉袭击案 宣称报复

路透安卡拉/伊斯坦布尔2月18日 （记者 Ercan Gurses/Humeyra Pamuk） - 土耳其总理达武特奥卢称，与土耳其境内的库尔德武装分子合作的叙利亚库尔德YPG民兵组织的一名成员制造了安卡拉炸弹袭击案，并宣称将在叙利亚和伊拉克进行报复。

土耳其首都安卡拉周三发生炸弹袭击，事发地点在土耳其武装部队总部、议会以及其他政府建筑物附近，一辆满载爆炸物的汽车在军用巴士旁边爆炸，造成28人丧生。

达武特奥卢称，袭击清楚表明YPG是一个恐怖组织，并称土耳其希望在打击YPG方面获得盟友支持。美国在打击“伊斯兰国”的行动中曾支持YPG。

数小时之内，土耳其战斗机轰炸了库尔德工人党（PKK）位于伊拉克北部的多个基地。达武特奥卢指责PKK参与了这次安卡拉炸弹袭击案。

一名安全消息人士称，土耳其武装部队周四也炮击了YPG位于叙利亚北部的阵地。达武特奥卢称，炮击将继续，并称为安卡拉炸弹袭击案负责的人将“付出代价”。

“昨日的袭击直接以土耳其为目标，行凶者是YPG和引发分裂的恐怖组织PKK。将采取一切必要措施对付他们，”达武特奥卢在电视演讲中表示。

土耳其总统埃尔多安亦称，初始调查结果表明叙利亚库尔德民兵武装和PKK是袭击案幕后黑手，并称已逮捕14人。

YPG的政治机构否认YPG参与了袭击，PKK的一名高级成员称他不知道谁制造了袭击。（完）