土耳其安卡拉发生汽车炸弹袭击 已致34人死亡（更新版）

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路透安卡拉3月13日 （记者 Ece Toksabay/Orhan Coskun） - 土耳其安卡拉市中心一处繁忙的交通枢纽周日发生汽车炸弹袭击，已导致最少34人死亡，125人受伤，这是安卡拉市中心一个月以来发生的第二起炸弹袭击。

爆炸声远达数公里外，燃烧的残渣四处散落。爆炸现场距土耳其司法部与内政部、一家高等法院以及土耳其总理之前的办公处仅有几百米。

土耳其卫生部长米埃津奥卢（Mehmet Muezzinoglu）称，爆炸现场有30人死亡，另有4人死在医院。米埃津奥卢称，死者中最少有一到两名是袭击者，125名伤者中19人伤情严重。

“这些袭击事件威胁我们国家的完整、统一与团结，但并不会削弱、而是加强了我们打击恐怖主义的决心，”土耳其总统埃尔多安发表声明称。

两位高级安全官员对路透表示，初步调查显示，库尔德工人党（PKK）或其分支制造了该起爆炸案。

尚未有个人或组织宣称对此负责，但土耳其内政部长阿拉（Efkan Ala）称，初步调查完成后，或将于周一公布制造爆炸案的组织名称。

“今晚在一处公交站点候车的平民遭到了恐怖分子实施的汽车炸弹袭击，”阿拉称。

“已有重大发现，调查完成后将公布实施这次袭击的幕后组织，”他说道。

美国对该起爆炸案表示谴责，白宫国家安全委员会发表声明称：“此类恐怖行径是近期诸多针对土耳其民众的恐怖袭击之一。美国站在土耳其一边，共同抗击恐怖主义。”（完）