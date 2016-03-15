土耳其称库尔德工人党是安卡拉爆炸元凶 空袭其伊拉克北部营地

路透安卡拉3月14日 （记者 Orhan Coskun） - 土耳其战机周一空袭伊拉克北部的库尔德武装营地。土耳其安全官员周一称，库尔德工人党（PKK）的两名成员是安卡拉周日爆炸案的嫌犯，其中之一是女性。

土耳其首都安卡拉的一处繁忙交通枢纽周日发生汽车炸弹袭击，已致37人死亡，是该市一个月以来发生的第二起炸弹袭击。

尚未有个人或组织宣称对袭击负责。但土耳其安全官员对路透表示，非法组织库尔德工人党的一名女性成员是嫌犯之一。一名警方消息人士称，离爆炸现场300米的地方发现了她的断肢。

安全官员告诉路透，查获的证据显示该女子生于1992年，来自土耳其东部城市卡尔斯（Kars），于2013年加入PKK，另一名嫌犯是与PKK有关联的一名土耳其男性公民。

土耳其副总理努曼·库尔图尔穆什（Numan Kurtulmus）称，一名女子“肯定”是其中一名自杀性炸弹袭击者，另一名炸弹客是男性，但其身份尚未获得证实。库尔图尔穆什称，最少拘留了11人，并正追捕与爆炸案有关联的另外10人。

土耳其军方称，11架战机周一早在伊拉克北部空袭了18个目标，包括弹药库和避难所。PKK在伊拉克北部山脉建有基地，从那儿控制在土耳其境内外的行动。

土耳其总理达武特奥卢称，确定爆炸案嫌犯后展开了空袭，并称土政府已掌握“几乎肯定”指向PKK的调查结果。（完）