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时事要闻 | 2016年 10月 25日 星期二 14:31 BJT

土耳其安塔利亚省一商会大楼停车场发生爆炸 有救护车赶赴现场

路透伊斯坦布尔10月25日 - 美国有线电视新闻网土耳其频道(CNN Turk)报道称，土耳其安塔利亚省一商会大楼的停车场周二发生爆炸，有救护车赶赴事发现场。

报道称，尚不清楚爆炸原因，也不知道是否有人员伤亡。(完)

(编译 侯雪苹；审校 高琦)

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