土耳其称“伊斯兰国”成员制造了伊斯坦布尔爆炸案

路透伊斯坦布尔3月20日 - 土耳其内政部长埃夫坎·阿拉称，“伊斯兰国”成员制造了伊斯坦布尔周六发生的自杀式炸弹袭击。袭击导致三名以色列人与一名伊朗人死亡。

袭击发生在伊斯坦布尔最受欢迎的购物街区独立大道，是今年土耳其遭遇的第四次此类袭击和第二次来自伊斯兰武装分子的袭击。伊斯坦布尔1月发生自杀式炸弹袭击，导致12名德国游客死亡。

埃夫坎·阿拉确认周六的袭击者是一名来自土耳其南部省份的男子，并称迄今已逮捕五名与爆炸案有关联的人。

“我们已经确定，1992年出生于加齐安泰普的Mehmet Ozturk实施了周六发生在伊斯坦布尔的令人发指的袭击。已确认Mehmet Ozturk是一名‘伊斯兰国’成员，”埃夫坎·阿拉在电视直播的新闻发布会上表示。

以色列确认有三名以色列人在袭击中丧生，其中两人拥有以色列与美国双重国籍。土耳其官员称，袭击另造成一名伊朗人丧生。

以色列总理内塔尼亚胡称，以色列正试图确定其公民是否遭到蓄意攻击。36名伤者中有七人为以色列人。

土耳其总统埃尔多安在袭击发生后首次公开露面时称，土耳其不会向武装分子屈服。

“我们永远不会向恐怖主义屈服。我们将通过国家团结来打败恐怖主义组织及其幕后势力。”(完)