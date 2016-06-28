版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 03:31 BJT

标题新闻：土耳其官员称伊斯坦布尔阿塔图尔克机场发生两起爆炸，多人受伤。目击者称听到枪声

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐