伊斯坦布尔市中心发生汽车炸弹袭击 两人死亡多人受伤--媒体

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透伊斯坦布尔6月7日 - 土耳其媒体Haberturk报导，伊斯坦布尔市中心主要旅游区周二早高峰时段发生炸弹爆炸，导致两人死亡、多人受伤，并损坏一辆经过事发地的警用巴士。
美国有线电视新闻网土耳其频道（CNN Turk）称，载有爆炸物的一辆汽车在警车经过时被遥控引爆。
目前尚未有人宣称对此负责。库尔德武装分子、“伊斯兰国”和激进的左翼分子近期都曾在土耳其发动过袭击。
一名路透目击者看到似有两辆警车遭到袭击。土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报导，爆炸发生后，该区域响起枪声。
电视画面显示武装警察出现在袭击地域附近的街道上。Haberturk称，八人受伤。
记者致电伊斯坦布尔警察总部时，该机构发言人未能提供有关袭击事件的信息。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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