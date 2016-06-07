伊斯坦布尔市中心发生汽车炸弹袭击 两人死亡多人受伤--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔6月7日 - 土耳其媒体Haberturk报导，伊斯坦布尔市中心主要旅游区周二早高峰时段发生炸弹爆炸，导致两人死亡、多人受伤，并损坏一辆经过事发地的警用巴士。

美国有线电视新闻网土耳其频道（CNN Turk）称，载有爆炸物的一辆汽车在警车经过时被遥控引爆。

目前尚未有人宣称对此负责。库尔德武装分子、“伊斯兰国”和激进的左翼分子近期都曾在土耳其发动过袭击。

一名路透目击者看到似有两辆警车遭到袭击。土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报导，爆炸发生后，该区域响起枪声。

电视画面显示武装警察出现在袭击地域附近的街道上。Haberturk称，八人受伤。

记者致电伊斯坦布尔警察总部时，该机构发言人未能提供有关袭击事件的信息。（完）