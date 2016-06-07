伊斯坦布尔市中心发生汽车炸弹袭击 两人死亡多人受伤--媒体

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔6月7日 - 土耳其媒体Haberturk报导，伊斯坦布尔市中心主要旅游区周二早高峰时段发生炸弹爆炸，导致两人死亡、多人受伤，并损坏一辆经过事发地的警用巴士。
美国有线电视新闻网土耳其频道（CNN Turk）称，载有爆炸物的一辆汽车在警车经过时被遥控引爆。
目前尚未有人宣称对此负责。库尔德武装分子、“伊斯兰国”和激进的左翼分子近期都曾在土耳其发动过袭击。
一名路透目击者看到似有两辆警车遭到袭击。土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报导，爆炸发生后，该区域响起枪声。
电视画面显示武装警察出现在袭击地域附近的街道上。Haberturk称，八人受伤。
记者致电伊斯坦布尔警察总部时，该机构发言人未能提供有关袭击事件的信息。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。