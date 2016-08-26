土耳其东南部一警察驻地发生爆炸 致使多人死伤（更新版）

(新增死伤人数)

路透安卡拉8月26日 - 消息人士表示，周五土耳其东南部Cizre市一个警察驻地发生一起汽车炸弹爆炸事件，造成九人死亡数十人受伤，为近期土国东南部的连串攻击事件添上一笔。

新闻频道NTV显示，大量烟尘吞噬了报导中称之为警方检查哨的地点。Cizre位于Sirnak省，该省与叙利亚和伊拉克接壤，人口大多为库德族人。

救护车纷纷赶赴现场，而医院消息人士表示，至少九人死亡64人受伤。

土耳其国营媒体Anadolu Agency谴责这起袭击事件系库德族劳工党(PKK)所为。自去年7月PKK与政府之间的停火破裂后，该地区几乎每天发生的冲突都涉及到PKK。

PKK被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。自PKK于1984年发动武装起义以来，已有逾四万人丧生，多数为库德人。

土耳其内政部长Efkan Ala周四谴责称，该组织袭击了一个主要反对派领导人的护卫队。

土耳其政府称，PKK本月在东南地区发动了一连串袭击。该组织宣称为发生在一所警局的至少一起袭击负责。(完)