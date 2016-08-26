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时事要闻 | 2016年 8月 26日 星期五 14:17 BJT

土耳其东南部发生爆炸 致使多人死伤--安全部门消息人士

路透安卡拉8月26日 - 安全部门消息人士周五透露，周五在土耳其东南部Cizre市一警察局发生爆炸，导致多人死伤。

电视新闻频道报道称，爆炸发生在一警局内。尚未能立即得知具体伤亡情况。

Cizre位于土耳其同叙利亚和伊拉克交界的Sirnak省，主要居民为库尔德人。(完)

(编译 郑茵)

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