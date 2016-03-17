库尔德武装组织TAK宣称对周日安卡拉爆炸事件负责--网站

路透伊斯坦布尔3月17日 - 活跃在土耳其的武装组织库尔德自由之鹰（TAK）周四在其网站发布声明，宣称对安卡拉日前发生的自杀式炸弹袭击事件负责。周日发生的这次袭击造成了37人死亡。

该组织称这起汽车炸弹袭击是一次“复仇行动”，是针对土耳其安全部队自去年7月以来在土东南部库尔德人聚居区进行的行动。安全部队的行动导致数以百计的平民、武装部队人员和武装分子丧生。

TAK称，周日袭击的目标是安全部队，而非针对平民，但是在警方介入后导致大量平民丧生。该组织警告称，其发起的攻击未来将不可避免地会殃及更多平民。

该组织宣称将会对应为库尔德人聚居区安全行动负责的人发动更多袭击。

TAK此前曾宣布对安卡拉上月发生的一起导致29人死亡的汽车炸弹袭击负责。该组织称其是从库尔德工人党（PKK）分出的一支武装力量。关注库尔德武装的专家称，两组织之间仍存在联系。（完）