伊斯坦布尔市中心发生汽车炸弹袭击 11人死亡36人受伤（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（新增伊斯坦布尔省省长说法和其他细节，重新编报）
路透伊斯坦布尔6月7日 （记者 Humeyra Pamuk/Osman Orsal） - 伊斯坦布尔市中心主要旅游区周二早高峰时段发生炸弹爆炸，一辆警用巴士遭炸毁，并导致11人死亡、36人受伤。
伊斯坦布尔省省长Vasip Sahin告诉记者，载有爆炸物的一辆汽车在警车经过时被遥控引爆。这是伊斯坦布尔今年发生的第四起重大炸弹袭击事件。
目前尚未有人宣称对此负责，但库尔德武装分子曾发动类似袭击，包括上月在伊斯坦布尔发起的一次袭击。
“载有快速响应警察的车辆经过这条路时遭到汽车炸弹袭击，导致七名警察和四名平民丧生。”Sahin说道。
Sahin称，36名伤者中有三人伤势危重。
爆炸发生在位于市政府和伊斯坦布尔大学之间的Vezneciler区，距离该市的历史中心不远。
土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报导，爆炸发生后，该区域响起枪声。
土耳其今年遭遇多起炸弹袭击，包括伊斯坦布尔旅游区的两起自杀式袭击，以及首都安卡拉的两起汽车炸弹袭击。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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