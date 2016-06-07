更新版 1-伊斯坦布尔市中心发生汽车炸弹袭击 11人死亡36人受伤

(新增伊斯坦布尔省省长说法和和其他细节；本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔6月7日 - 伊斯坦布尔市中心主要旅游区周二早高峰时段发生炸弹爆炸，一辆警用巴士遭炸毁，并导致11人死亡、36人受伤。

伊斯坦布尔省省长Vasip Sahin告诉记者，载有爆炸物的一辆汽车在警车经过时被遥控引爆。这是伊斯坦布尔今年发生的第四起重大炸弹袭击事件。

目前尚未有人宣称对此负责，但库尔德武装分子曾发动类似袭击，包括上月在伊斯坦布尔发起的一次袭击。

“载有快速响应警察的车辆经过这条路时遭到汽车炸弹袭击，导致七名警察和四名平民丧生。”Sahin说道。

Sahin称，36名伤者中有三人伤势危重。

爆炸发生在位于市政府和伊斯坦布尔大学之间的Vezneciler区，距离该市的历史中心不远。

土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报导，爆炸发生后，该区域响起枪声。

土耳其今年遭遇多起炸弹袭击，包括伊斯坦布尔旅游区的两起自杀式袭击，以及首都安卡拉的两起汽车炸弹袭击。（完）