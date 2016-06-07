更新版 1-伊斯坦布尔市中心发生汽车炸弹袭击 11人死亡36人受伤

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(新增伊斯坦布尔省省长说法和和其他细节；本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔6月7日 - 伊斯坦布尔市中心主要旅游区周二早高峰时段发生炸弹爆炸，一辆警用巴士遭炸毁，并导致11人死亡、36人受伤。
伊斯坦布尔省省长Vasip Sahin告诉记者，载有爆炸物的一辆汽车在警车经过时被遥控引爆。这是伊斯坦布尔今年发生的第四起重大炸弹袭击事件。
目前尚未有人宣称对此负责，但库尔德武装分子曾发动类似袭击，包括上月在伊斯坦布尔发起的一次袭击。
“载有快速响应警察的车辆经过这条路时遭到汽车炸弹袭击，导致七名警察和四名平民丧生。”Sahin说道。
Sahin称，36名伤者中有三人伤势危重。
爆炸发生在位于市政府和伊斯坦布尔大学之间的Vezneciler区，距离该市的历史中心不远。
土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报导，爆炸发生后，该区域响起枪声。
土耳其今年遭遇多起炸弹袭击，包括伊斯坦布尔旅游区的两起自杀式袭击，以及首都安卡拉的两起汽车炸弹袭击。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
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