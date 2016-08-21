炸弹客血洗土耳其婚礼 造成22人死亡及94人受伤

中国官媒称若特朗普在台湾问题上继续挑衅 中国将“不再客气”
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透安卡拉/伊斯坦布尔8月20日 - 土耳其加齐安泰普市周六一名疑似自杀炸弹客在一场婚礼引爆炸弹，造成22人死亡以及94人受伤。
大批救护车已赶往现场，而美国有线电视新闻网(CNN)土耳其电视台拍摄的新闻画面显示，警方和急救服务人员已进入该市拥挤不堪的街道。
安全消息人士表示，当婚宴上的一大群人在街上进行庆祝活动时，炸弹客引爆了炸弹。
土耳其执政的正义与发展党(AK Party)国会议员Samil Tayyar在推特上表示，伊斯兰国武装份子据信策划了这起攻击事件。土耳其副总理Mehmet Simsek则对NTV表示，这似乎是自杀炸弹客所为。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)