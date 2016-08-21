炸弹客血洗土耳其婚礼 造成22人死亡及94人受伤

路透安卡拉/伊斯坦布尔8月20日 - 土耳其加齐安泰普市周六一名疑似自杀炸弹客在一场婚礼引爆炸弹，造成22人死亡以及94人受伤。

大批救护车已赶往现场，而美国有线电视新闻网(CNN)土耳其电视台拍摄的新闻画面显示，警方和急救服务人员已进入该市拥挤不堪的街道。

安全消息人士表示，当婚宴上的一大群人在街上进行庆祝活动时，炸弹客引爆了炸弹。

土耳其执政的正义与发展党(AK Party)国会议员Samil Tayyar在推特上表示，伊斯兰国武装份子据信策划了这起攻击事件。土耳其副总理Mehmet Simsek则对NTV表示，这似乎是自杀炸弹客所为。(完)