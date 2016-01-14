库尔德武装在土耳其东南部制造炸弹袭击 造成6死39伤

路透土耳其CINAR 1月14日（记者 Seyhmus Cakan） - 土耳其安全官员们周四称，库尔德武装夜里在土耳其东南部对一个警察局发动卡车炸弹袭击，造成6人死亡，39人受伤。

一位路透目击者称，爆炸发生在小镇Cinar，造成警察局建筑外表被毁，对周围地区造成了大面积毁损，震碎玻璃，损坏店铺的百叶窗，街上到处是碎片。

省长办公室在声明中称，夜间11:30（2130 GMT）前后库尔德工人党武装在迪亚巴克尔以南的Cinar袭击了一个警察局及周边住所。

尚无人宣称对此次袭击事件负责。声明称五人死亡。上述路透目击者看到废墟中抬出第六具尸体；一名安全消息人士称这是一名警察的妻子。

“爆炸声很大，好像在我们家爆炸一样，”附近30多岁的居民Ali Devran说道。“我们前去帮忙将伤员抬上了救护车。一些人被烧伤。”

一名安全消息人士表示，使用的爆炸物有1.5吨。救援人员继续在现场进行搜救，救护车继续待命。

土耳其副总理Numan Kurtulmus在Twitter上谴责袭击是背叛行为。（完）