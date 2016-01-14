库尔德武装在土耳其东南部制造炸弹袭击 造成6死39伤

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透土耳其CINAR 1月14日（记者 Seyhmus Cakan） - 土耳其安全官员们周四称，库尔德武装夜里在土耳其东南部对一个警察局发动卡车炸弹袭击，造成6人死亡，39人受伤。
一位路透目击者称，爆炸发生在小镇Cinar，造成警察局建筑外表被毁，对周围地区造成了大面积毁损，震碎玻璃，损坏店铺的百叶窗，街上到处是碎片。
省长办公室在声明中称，夜间11:30（2130 GMT）前后库尔德工人党武装在迪亚巴克尔以南的Cinar袭击了一个警察局及周边住所。
尚无人宣称对此次袭击事件负责。声明称五人死亡。上述路透目击者看到废墟中抬出第六具尸体；一名安全消息人士称这是一名警察的妻子。
“爆炸声很大，好像在我们家爆炸一样，”附近30多岁的居民Ali Devran说道。“我们前去帮忙将伤员抬上了救护车。一些人被烧伤。”
一名安全消息人士表示，使用的爆炸物有1.5吨。救援人员继续在现场进行搜救，救护车继续待命。
土耳其副总理Numan Kurtulmus在Twitter上谴责袭击是背叛行为。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)