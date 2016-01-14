库尔德武装在土耳其东南部制造炸弹袭击 造成6死39伤

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
(本文由路透中文网编译提供)
路透土耳其CINAR 1月14日 - 土耳其安全官员们周四称，库尔德武装夜里在土耳其东南部对一个警察局发动卡车炸弹袭击，造成6人死亡，39人受伤。
一位路透目击者称，爆炸发生在小镇Cinar，造成警察局建筑外表被毁，对周围地区造成了大面积毁损，震碎玻璃，损坏店铺的百叶窗，街上到处是碎片。
省长办公室在声明中称，夜间11:30（2130 GMT）前后库尔德工人党武装在迪亚巴克尔以南的Cinar袭击了一个警察局及周边住所。
尚无人宣称对此次袭击事件负责。声明称五人死亡。上述路透目击者看到废墟中抬出第六具尸体；一名安全消息人士称这是一名警察的妻子。
“爆炸声很大，好像在我们家爆炸一样，”附近30多岁的居民Ali Devran说道。“我们前去帮忙将伤员抬上了救护车。一些人被烧伤。”
一名安全消息人士表示，使用的爆炸物有1.5吨。救援人员继续在现场进行搜救，救护车继续待命。
土耳其副总理Numan Kurtulmus在Twitter上谴责袭击是背叛行为。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
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