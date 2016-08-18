土耳其东南部接连发生炸弹袭击 最新一起已致三人死50多人伤

路透迪亚巴克尔8月18日 - 土耳其安全部消息人士称，土耳其东部城市埃拉泽的一间警察局周四遭遇汽车炸弹袭击，已造成至少三人死亡、逾50人受伤。就在几个小时以前，该地区的其它地方也发生类似爆炸，导致三人死亡。

土耳其多安通讯社(Dogan News Agency)称，库尔德工人党(PKK)的武装组织是这起袭击的幕后策划者。该组织最近几个月经常在土耳其东南部的库尔德人聚居区针对警察局发起攻击。

目前尚无组织宣称对袭击事件负责。（完）