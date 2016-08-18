土耳其东南部接连发生炸弹袭击 最新一起已致三人死50多人伤

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透迪亚巴克尔8月18日 - 土耳其安全部消息人士称，土耳其东部城市埃拉泽的一间警察局周四遭遇汽车炸弹袭击，已造成至少三人死亡、逾50人受伤。就在几个小时以前，该地区的其它地方也发生类似爆炸，导致三人死亡。
土耳其多安通讯社(Dogan News Agency)称，库尔德工人党(PKK)的武装组织是这起袭击的幕后策划者。该组织最近几个月经常在土耳其东南部的库尔德人聚居区针对警察局发起攻击。
目前尚无组织宣称对袭击事件负责。（完）
(编译 高琦 审校 刘秀红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。