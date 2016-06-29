焦点：土耳其机场自杀性炸弹袭击致41人死亡 疑为伊斯兰国所为（更新版）

6月29日，土耳其伊斯坦布尔，警察在阿塔图尔克国际机场巡逻。该机场周二发生自杀性炸弹袭击，已致41人死亡。 REUTERS/Osman Orsal

(更新伤亡人数)

路透伊斯坦布尔6月29日 - 三名自杀性炸弹袭击者周二在伊斯坦布尔主要国际机场开枪，然后引爆身上炸弹，导致41人死亡，239人受伤。土耳其总理称，此次袭击看来为伊斯兰国武装分子发动。

伊斯坦布尔行政首长办公室发布声明稿指出，死者中有10人为外国国籍，有三人持有双重国籍。伤者当中有109人已经出院。这是今年以来土耳其最严重的攻击事件。

目击者及官方称，其中一名袭击者在出发大厅手持自动步枪开火，乘客纷纷寻找掩护并试图逃离，之后全部三名袭击者在楼下的到达大厅内以及附近引爆身上炸弹。

土耳其总理Binali Yildirim表示，“这起针对无辜群众的攻击，是一个有计划的邪恶恐怖份子行动。”

“初步证据显示，三名自杀炸弹客在开火之后，都自行引爆，”他在机场向记者表示。Yildirim称，炸弹客搭乘计程车到机场，初步调查指向是伊斯兰国所为。

熟悉初步调查情况的两名美国反恐官员表示，伊斯兰国是重点嫌疑对象，尽管目前还没有证据。

上述未具名官员表示，针对“软”目标使用自杀式爆炸是伊斯兰国的典型做法；而另一个明显被怀疑的对象--库尔德工人党武装一般是袭击官方的政府目标。

其中一位官员表示，虽然伊斯兰国最近加强了在土耳其的袭击，但却很少宣布对此负责，因为土耳其仍是其武装人员从欧洲到叙利亚和伊拉克的主要通道之一。

袭击发生九个多小时后仍没有组织宣称对此负责。

此次袭击与伊斯兰国3月在布鲁塞尔机场发动的自杀式爆炸袭击类似。那次袭击导致16人丧生，当时布鲁塞尔高峰时段的地铁同样遭到袭击，另有16人丧生。

土耳其官员称，在机场遇难的多数为土耳其人，但也有外国人。(完)