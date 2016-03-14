土耳其汽车炸弹袭击死亡人数上升至37人--卫生部长

路透安卡拉3月14日 - 土耳其卫生部长米埃津奥卢（Mehmet Muezzinoglu）周一称，首都安卡拉汽车炸弹袭击事件死亡人数上升至37人，另有71人正在医院接受治疗。

他对记者们表示，在医院接受治疗的伤者中15人病情严重。

这是安卡拉一个月内发生的第二次汽车炸弹袭击，两位高级安全官员对路透表示，初步调查显示，库尔德工人党（PKK）应为这起事件负责。（完）