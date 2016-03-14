土耳其汽车炸弹袭击死亡人数上升至37人--卫生部长

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透安卡拉3月14日 - 土耳其卫生部长米埃津奥卢（Mehmet Muezzinoglu）周一称，首都安卡拉汽车炸弹袭击事件死亡人数上升至37人，另有71人正在医院接受治疗。
他对记者们表示，在医院接受治疗的伤者中15人病情严重。
这是安卡拉一个月内发生的第二次汽车炸弹袭击，两位高级安全官员对路透表示，初步调查显示，库尔德工人党（PKK）应为这起事件负责。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。