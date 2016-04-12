土耳其东南部发生汽车炸弹袭击 两名士兵丧生近50人受伤--消息

路透迪亚巴克尔4月12日 - 安全消息人士周二称，土耳其东南部城镇Hani一个宪兵队基地昨夜发生汽车炸弹袭击，两名士兵丧生，近50人受伤。

装载爆炸物的一个大型车辆冲入该基地，撞上家属宿舍，震碎了玻璃，损坏了建筑物的房顶。

目击者称，强烈的爆炸导致附近的车辆、房屋和店铺也遭到损坏。

安全消息人士对路透表示，两名士兵丧生，近50人受伤。土耳其军方在声明中确认一名士兵和47人受伤。

土耳其军方指出，六名受伤的平民是军人亲属。

袭击发生后，土耳其宪兵队和特种部队在空中支援下在Hani镇中心和周边的农村采取了行动。（完）