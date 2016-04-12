土耳其东南部发生汽车炸弹袭击 两名士兵丧生近50人受伤--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透迪亚巴克尔4月12日 - 安全消息人士周二称，土耳其东南部城镇Hani一个宪兵队基地昨夜发生汽车炸弹袭击，两名士兵丧生，近50人受伤。
装载爆炸物的一个大型车辆冲入该基地，撞上家属宿舍，震碎了玻璃，损坏了建筑物的房顶。
目击者称，强烈的爆炸导致附近的车辆、房屋和店铺也遭到损坏。
安全消息人士对路透表示，两名士兵丧生，近50人受伤。土耳其军方在声明中确认一名士兵和47人受伤。
土耳其军方指出，六名受伤的平民是军人亲属。
袭击发生后，土耳其宪兵队和特种部队在空中支援下在Hani镇中心和周边的农村采取了行动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。