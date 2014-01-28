土耳其央行将召开紧急会议 商讨汇率下滑应对之策

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透安卡拉1月28日（记者 Nevzat Devranoglu） - 土耳其央行总裁周二承诺采取果断行动，来应对通胀率上升和里拉下滑，称央行将在今日稍晚的紧急政策会议上，动用一切可用工具。
土耳其央行将至年底的通胀率预估上调至6.6%，强化市场关于其将在紧急货币政策会议上升息的预期，这将是2011年8月以来该国首次举行紧急货币政策会议。
总裁ErdemBasci称，若有必要，将毫不迟疑低“持续”紧缩货币政策，并宣称了央行的独立性。投资者有担忧屈从于政府压力，土耳其央行避免加息。
Basci在公布央行季度通胀率报告出出席新闻发布会时称，“在土耳其，政客们公开批评或赞扬央行的决议...我不认为这威胁到央行的独立性。”
“央行动用所有能使用的工具时不应犹豫。如果央行认为有必要，将毫不犹豫采取能持续收紧货币政策的措施。”
土耳其将在两个月之后举行大选，总理埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)急于维持经济增长，他极力反对升息。
土耳其央行将对年末时的通胀率预估中点从前次的5.3%上调至6.6%，远高于5%的目标。
Basci表示，预计通胀将从2014年下半年开始放缓，2015年末通胀率中点料为5%。(完)
(编译 田建华/李春喜; 审校 高琦/侯向明)
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