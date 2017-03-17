（重发）土耳其央行上调紧急贷款利率但维持常规政策利率不变 公投前较谨慎

美国共和党医保法案将导致2300万人失去医疗保险--CBO
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
（重发以调整第一段措辞，“晚间”改成“后期”）
路透伊斯坦布尔3月16日 - 土耳其央行周四再度采取非常规紧缩措施，将“后期流动性窗口”(late liquidity window)贷款利率上调75个基点，但维持常规政策利率不变。土耳其将在4月举行里程碑式的政治公投。
在此之前，美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三升息。土耳其央行维持包括基准回购利率在内的其它三项利率不变，此举可能让外界更加担忧央行正在屈从总统埃尔多安的压力。
埃尔多安是经济民粹主义者，自称是“利率的敌人”，反对他所说的土耳其高昂的信贷成本。土耳其人4月16日将进行修宪公投，决定是否赋予总统全面的行政权力。
“委员会决定加强货币紧缩力度，以遏制通胀前景恶化，”土耳其央行决策委员会在声明中称。
“央行将继续为了实现物价稳定目标而使用所有可用的工具，”央行表示，并称最近几个月食品价格促使通胀大幅上升。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。