（重发）土耳其央行上调紧急贷款利率但维持常规政策利率不变 公投前较谨慎

（重发以调整第一段措辞，“晚间”改成“后期”）

路透伊斯坦布尔3月16日 - 土耳其央行周四再度采取非常规紧缩措施，将“后期流动性窗口”(late liquidity window)贷款利率上调75个基点，但维持常规政策利率不变。土耳其将在4月举行里程碑式的政治公投。

在此之前，美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三升息。土耳其央行维持包括基准回购利率在内的其它三项利率不变，此举可能让外界更加担忧央行正在屈从总统埃尔多安的压力。

埃尔多安是经济民粹主义者，自称是“利率的敌人”，反对他所说的土耳其高昂的信贷成本。土耳其人4月16日将进行修宪公投，决定是否赋予总统全面的行政权力。

“委员会决定加强货币紧缩力度，以遏制通胀前景恶化，”土耳其央行决策委员会在声明中称。

“央行将继续为了实现物价稳定目标而使用所有可用的工具，”央行表示，并称最近几个月食品价格促使通胀大幅上升。(完)