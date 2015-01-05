土耳其金融：央行上调外汇准备金率，以增加金融稳定性

路透伊斯坦布尔1月3日 - 土耳其央行周六上调外汇准备金率，称在全球市场波动的情况下，需要支持金融稳定。

土耳其里拉兑美元汇率接近纪录低点，央行改变要求，意在确保银行及其他金融机构能偿付外汇债务，并鼓励它们在对外借款时采用更长期限。

银行业现在需要保留相当于一年内到期外币债务18%的外汇，为可能出现的亏损做准备，而之前只需保留13%。

1-2两年内到期外币债务的准备金率也由11%上调至13%。

央行还将3-5年内到期外币债务的准备金率由6%上调至7%，但将2-3年内到期外币债务的准备金率由11%下调至8%。

央行称，上调外汇准备金率将使外汇储备增加32亿美元，并表示平均外汇准备金率将由当前的11.7%上升至12.8%。

为了弥补政策变化导致的外汇流动性减少，央行还调整了“准备金选择机制(ROM)”。(完)