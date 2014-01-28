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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 06:38 BJT

重发-土耳其央行：大幅上调所有主要利率，以抑制里拉跌势

(重发以删掉多余段落)

路透伊斯坦布尔1月29日 - 土耳其央行周三宣布大幅上调所有主要利率，对市场压力作出反应。此前，土耳其国内政治不稳和关于美国缩减货币刺激的忧虑导致里拉大跌。

土耳其央行在此次紧急会议中，决定上调隔夜贷款利率至12%，之前为7.75%；上调初级市场交易商隔夜借款利率至11.50%，之前为6.75%；将一周回购利率上调至10%，之前为4.5%。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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