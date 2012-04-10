土耳其和中国签数十亿美元合作协议

路透伊斯坦布尔4月10日电---土耳其商务部周二表示,中国企业华锐风电 601558.SS 和土耳其建筑公司Agaoglu Group已经达成协议,将在土耳其兴建一座600MW的风力厂.

土耳其商务部在电子邮件声明中宣称,该项目将在2015年底前完工,由中国国家开发银行提供融资.关於投资金额等其它各种细节则未予透露.

声明指出,该项目是土耳其总理Tayyip Erdogan本周访华期间签署的,是六个协议中的一个,主要都是能源投资.这些合作项目总计价值数以十亿美元计.

声明还称,总部位於伊斯坦布尔的Hattat Holding和中国的中航国际签署了一份15亿美元的协议,将在土耳其北部地区修建一座1,320MW的煤火发电厂.

其它项目还包括,一座价值3.5亿美元的太阳能面板工厂,另一座风力发电厂,以及一家铁轨生产厂.(完)