土耳其和中国签数十亿美元合作协议

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透伊斯坦布尔4月10日电---土耳其商务部周二表示,中国企业华锐风电 601558.SS 和土耳其建筑公司Agaoglu Group已经达成协议,将在土耳其兴建一座600MW的风力厂.
土耳其商务部在电子邮件声明中宣称,该项目将在2015年底前完工,由中国国家开发银行提供融资.关於投资金额等其它各种细节则未予透露.
声明指出,该项目是土耳其总理Tayyip Erdogan本周访华期间签署的,是六个协议中的一个,主要都是能源投资.这些合作项目总计价值数以十亿美元计.
声明还称,总部位於伊斯坦布尔的Hattat Holding和中国的中航国际签署了一份15亿美元的协议,将在土耳其北部地区修建一座1,320MW的煤火发电厂.
其它项目还包括,一座价值3.5亿美元的太阳能面板工厂,另一座风力发电厂,以及一家铁轨生产厂.(完)
--编译 高琦; 审校 侯向明
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至2015年7月以来最高。今年至今已累计涨一成，受更乐观的企业获利预期及新兴市场看跌押注解除提振。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。