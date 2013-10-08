北约秘书长对土耳其相中中国导弹系统表示关切

路透哥本哈根10月7日（记者 Mette Fraende） - 北约秘书长拉斯穆森周一对土耳其决定与一家中国企业合作生产导弹防御系统表示关切，称其希望土耳其选择与北约其他盟友相兼容的导弹防御系统。

土耳其此前曾称，可能与一家中国公司签署价值34亿美元的导弹防御合约，但尚未作出最终决定。

美国已经就此向土耳其表示严重关切，称中国的导弹防御系统可能无法与北约的系统兼容。

拉斯穆森称，选择防御系统是一个国家的决定。

“对我们而言，重要的是个别国家采购的（导弹防御）系统……必须能与其他国家的系统兼容。我希望土耳其也能遵守这一点，”拉斯穆森用丹麦语对路透说。

“当然，我希望每个盟国都清楚这一点，这是作为北约成员国需要遵守的条件，”拉斯穆森在哥本哈根的一个会议间隙说。

他还称知道土耳其尚未作出最终决定，相关事宜仍在磋商中。

土耳其国防部上月表示已相中中国精密机械进出口总公司提供的FD-2000导弹防御系统，而非美俄及欧盟企业价格更高的系统。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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