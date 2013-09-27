中国企业中标承建土耳其导弹防御系统

路透伊斯坦布尔9月26日 - 土耳其国防部长伊尔马兹(Ismet Yilmaz)周四发表声明称，将选择中国精密机械进出口公司(CPMIEC)共同承建该国价值40亿美元的远程防空和导弹防御系统。

作为北约成员国之一的土耳其没有自己的远程导弹防御系统，但北约自2012年以来在土耳其部署了美国制造的“爱国者”防空和导弹系统。

中国研发的“FD-2000”系统击败美国的“爱国者”、俄罗斯的“S-400”和意大利及法国合资财团Eurosam的"Samp-T"，在竞标中胜出。

打造“爱国者”导弹系统的雷神公司(Raytheon)(RTN.N)表示：他们已经获知土耳其政府的决定，希望尽快收到通报。据悉，共有200套“爱国者”防御系统部署在包括土耳其在内等12个国家。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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