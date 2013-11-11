土耳其请求导弹防御系统投标方延长投标有效期

路透安卡拉 - 土耳其国防部长伊尔马兹（IsmetYilmaz）周五称，该国已要求导弹防御系统投标方延长他们的投标有效期。尽管土耳其最初曾决定选择中国企业的投标，此举仍为其保留了其它选择。

北约成员国土耳其宣布选择中国精密机械进出口总公司（CPMIEC）标价为34亿美元的导弹防御系统投标方案，引发其西方盟友的关切。中国精密机械进出口公司因违反防止伊朗、朝鲜、叙利亚武器扩散法案而遭到美国制裁。

“投标方在递交这些标书时都表示，考虑到价格和交付日期，标书有效期持续至某一特定日期，”伊尔马兹对土耳其国营广播电台TRT说。

“如果与排名第一的投标方协商陷入僵局，我们就去找第二家。所以，我们要求你们延长投标有效期，我们之前也提出过这样的请求。”

消息人士10月末曾对路透称，土耳其请求美方延长雷神公司(LMT.N)（Raytheon）爱国者导弹防御系统的投标有效期。雷神公司与洛克希德马丁公司(LMT.N)联合提交了投标方案。

雷神公司执行长WilliamSwanson曾对分析人士称，如果土耳其改变主意，该公司愿意与土耳其合作。该公司发言人PamErickson周五拒绝对此进一步置评。

对于土耳其有意继续磋商此事，洛克希德马丁公司表示欢迎。“我们对于有机会与土耳其政府就他们关键的导弹防御需求继续磋商表示欢迎，”该公司发言人Gordon Johndroe在电邮中称。

伊尔马兹称，如果三家投标方愿意改善他们的条件，土耳其会对他们的新投标方案表示欢迎。“这对我们会有何影响？会让我们不再紧盯着与中国谈判，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。