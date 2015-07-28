土耳其总统称若收到中国改善的导弹防御系统投标方案 将持积极态度

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透安卡拉7月28日 - 土耳其总统埃尔多安周二称，土耳其对中国改善后的远程导弹防御系统投标持开放态度。埃尔多安即将前往中国访问。
土耳其2013年选择中国精密机械进出口总公司为其提供价值34亿美元的导弹防御系统，引发美国和西方对安全和与北约武器系统兼容等问题的担忧。
“最合适的投标来自中国，但是某些进展导致此事被推迟。我们将在此次访华期间重新考虑这些事项。如果我们收到改善的投标方案，我们将对此持积极态度，”埃尔多安在启程前往中国前在安卡拉的新闻发布会上称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。