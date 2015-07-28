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时事要闻 | 2015年 7月 28日 星期二 18:37 BJT

土耳其总统称若收到中国改善的导弹防御系统投标方案 将持积极态度

路透安卡拉7月28日 - 土耳其总统埃尔多安周二称，土耳其对中国改善后的远程导弹防御系统投标持开放态度。埃尔多安即将前往中国访问。

土耳其2013年选择中国精密机械进出口总公司为其提供价值34亿美元的导弹防御系统，引发美国和西方对安全和与北约武器系统兼容等问题的担忧。

“最合适的投标来自中国，但是某些进展导致此事被推迟。我们将在此次访华期间重新考虑这些事项。如果我们收到改善的投标方案，我们将对此持积极态度，”埃尔多安在启程前往中国前在安卡拉的新闻发布会上称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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