土耳其总统称若收到中国改善的导弹防御系统投标方案 将持积极态度

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉7月28日 - 土耳其总统埃尔多安周二称，土耳其对中国改善后的远程导弹防御系统投标持开放态度。埃尔多安即将前往中国访问。
土耳其2013年选择中国精密机械进出口总公司为其提供价值34亿美元的导弹防御系统，引发美国和西方对安全和与北约武器系统兼容等问题的担忧。
“最合适的投标来自中国，但是某些进展导致此事被推迟。我们将在此次访华期间重新考虑这些事项。如果我们收到改善的投标方案，我们将对此持积极态度，”埃尔多安在启程前往中国前在安卡拉的新闻发布会上称。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”