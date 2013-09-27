中国企业中标承建土耳其导弹防御系统

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔9月26日 - 土耳其国防部长伊尔马兹(Ismet Yilmaz)周四发表声明称，将选择中国精密机械进出口公司(CPMIEC)共同承建该国价值40亿美元的远程防空和导弹防御系统。
作为北约成员国之一的土耳其没有自己的远程导弹防御系统，但北约自2012年以来在土耳其部署了美国制造的“爱国者”防空和导弹系统。
中国研发的“FD-2000”系统击败美国的“爱国者”、俄罗斯的“S-400”和意大利及法国合资财团Eurosam的"Samp-T"，在竞标中胜出。
打造“爱国者”导弹系统的雷神公司(Raytheon) 表示：他们已经获知土耳其政府的决定，希望尽快收到通报。据悉，共有200套“爱国者”防御系统部署在包括土耳其在内等12个国家。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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