北约最高指挥官质疑土耳其与中国导弹合作

路透拉脱维亚阿达兹11月6日（记者 Adrian Croft） - 北约最高军事指挥官布里德洛夫（PhilipBreedlove）周三敦促土耳其购买与北约其他系统兼容的导弹防御系统，对土耳其倾向购买中国导弹提出质疑。

布里德洛夫此番言论，进一步向土耳其施加压力，该国可能重新考虑向中国企业购买导弹的决定。

北约成员国土耳其9月宣布，在中国、俄罗斯、美国和欧洲企业中，选择中国精密机械进出口公司（CPMIEC）的FD-2000导弹防御系统。

布里德洛夫强调决定权在土耳其，但他同时指出，所有北约成员国作决定时，应考虑到联盟集体防御，选择与北约其他系统兼容的系统。

布里德洛夫在拉脱维亚接受两位记者采访时说：“我与土耳其军方沟通时……强调我们的系统必须完全能共同操作……必须能够适合接入北约网络。”他在拉脱维亚视察一次北约演习。

布里德洛夫没有具体说明怎样才算是适合接入北约网络，但一些北约外交人士称，若将中国导弹防御系统接入北约系统，会引发网络安全疑虑。

当被问及是否希望土耳其重新考虑时，布里德洛夫说：“我肯定希望他们购买完全与北约系统兼容的、适合的系统。”

他称，或许中国导弹防御系统也有可能与北约系统兼容。但他补充说：“能使得它适合接入北约系统吗？我不知道。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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