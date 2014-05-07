中国公司尚未完全满足导弹防御系统招标的要求--土耳其官员

路透安卡拉5月7日（记者 Orhan Coskun） -多名土耳其官员表示，中国精密机械进出口总公司尚未满足土耳其导弹防御系统招标的所有条件，土耳其或许会考虑其他选择。此前，土方曾表示有意从该公司购买价值34亿美元的导弹防御系统。

土耳其官员周二晚间对路透表示，俄罗斯对土耳其导弹防御系统项目的投标作出修改，但其价格依然远高于其他对手。

如果俄罗斯中标，这无助于平息土耳其北约盟国的担忧。去年9月，当土耳其表示会选择中国FD-2000导弹防御系统，放弃美国雷神公司(RTN.N)和Eurosam的系统时，北约盟国曾表示关切。

土耳其官员当时表示，中国提供了最有竞争力的条款，且允许与土耳其共同合作生产。

了解情况的一名官员称：“与中国的谈判还在继续，但尚未达成任何协议，因为该公司并未完全满足招标方的所有条件。”但他未详述这些具体条件是什么。

4月底，一名土耳其国防高官表示，土耳其将雷神公司和Eurosam的招标又延长了两个月。

如果这一交易最终成功的话，对中国希望成为先进武器供应商是一大突破。

但土耳其官员很早以前就曾表示，土耳其与中国精密机械进出口总公司签署协议并非定局。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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