中国企业赢得土耳其导弹防御合同 美国表示严重关切

路透华盛顿9月28日 - 美国周六称，对土耳其决定与受美国制裁的中国企业合作生产远程防空导弹系统表示严重关切。

北约成员国土耳其近日宣布，在中国、俄罗斯、美国和欧洲企业中，选定中国精密机械进出口公司赢得其招标，后者为土耳其提供FD-2000型导弹防御系统。

美国之前以违反美国针对伊朗、朝鲜和叙利亚的《防扩散法案》为由，将中国精密机械进出口公司列入了制裁名单。

“我们已对土耳其政府与受美国制裁的企业商谈导弹防御系统合同表达了严重关切，中方该系统与北约系统或集体防御能力不能兼容，”美国国务院发言人称。

“我们将继续就此进行讨论。”

一些西方防务分析人士表示对土耳其的决定感到意外，他们原先预计该合同会授予生产爱国者导弹的美国雷神(RTN.N)，或者是欧洲防空导弹公司（Eurosam）。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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