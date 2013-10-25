美大使对土耳其拟购中国导弹表担忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉10月24日（记者 Tulay Karadeniz） - 美国驻土耳其大使Francis Ricciardone周四称，土耳其决定与受美国制裁的中国企业共建导弹防御系统，美国担心这可能损及联合防空能力。但他对美土两国关系恶化的揣测不以为然。

Ricciardone表示，美国已开始与土耳其展开“专家”对话，评估土耳其此项计划的影响。

美国将土耳其视作在中东的重要合作伙伴，两国在反恐及能源安全等各个领域存在共同利益。但土耳其日益寻求在世界舞台上更独立的地位，对美国不像过去那么言听计从。

“我们十分担心这会对美国和土耳其的联合导弹及空中防御带来什么样的影响。”Ricciardone说，“我们刚刚开始与土耳其政府展开专家磋商，我们将非常有礼貌地、作为盟友、通过正式渠道进行磋商。”

土耳其是北约成员国，9月宣布在中国、俄罗斯、美国和欧洲企业中，选定中国精密机械进出口公司赢得其招标，后者将为土耳其提供FD-2000型导弹防御系统。

美国曾以违反美国针对伊朗、朝鲜和叙利亚的《防扩散法案》为由，将中国精密机械进出口公司列入制裁名单。

北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）也曾对此事表示担忧，称希望土耳其选择与北约其他成员国系统兼容的导弹防御系统，否则可能破坏北约的核心原则。