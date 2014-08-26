三名中国工程师在土耳其被绑架--消息人士

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透土耳其迪亚巴克尔8月25日 - 安全消息人士周一称，三名中国工程师在土耳其东南部与伊拉克和叙利亚的边境附近被绑架。
消息人士称，疑似库尔德工人党(PKK)成员周日晚间在边境城镇锡洛皮（Silopi）一家商店内绑架了这三名工程师，随后又攻击了这三人工作的电厂建设工地。
据当地通讯社Firat报导，近月发生了数起针对在锡洛皮建设该电厂的抗议活动。该电厂建设方是中国企业。
安全消息人士称，土耳其军方已启动搜救被绑工程师的行动。
目前无人宣布对此事负责。
库尔德工人党过去曾绑架士兵、工程师和记者等，有时是为了换取囚犯获释。目前还不清楚此次中国公民被绑的原因。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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