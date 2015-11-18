土耳其确认取消与中国的防空导弹订单

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透安卡拉11月17日 - 土耳其国防部周二称，土耳其已取消了2013年与中国公司价值34亿美元的防空导弹订单。
土耳其国防部声明称，土耳其决定运用国内资源自行研发导弹防御系统。2013年土耳其宣布中国精密机械进出口总公司以34亿美元的标价成功中标，为土耳其建设防御系统，引发其北约盟友担忧。
土耳其国防工业部副部长办公室的一名官员7月时称，中国不愿进行技术转让是一大障碍，技术转让可令土耳其掌握该导弹防御系统操作并最终进行复制。
土耳其总理办公室的一名官员周日向路透表示，土耳其已取消该防空导弹订单。
“（国防工业）委员会决定取消这一项目，并运用国内资源自行研发远程防空和导弹防御系统，”土耳其国防部的声明称。
对是否计划将中国制造的防御系统与北约基础设施整合集成，土耳其此前表态含糊，其欧美盟友希望土二期使用兼容北约防空系统的系统。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。