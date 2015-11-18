土耳其确认取消与中国的防空导弹订单

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉11月17日 - 土耳其国防部周二称，土耳其已取消了2013年与中国公司价值34亿美元的防空导弹订单。
土耳其国防部声明称，土耳其决定运用国内资源自行研发导弹防御系统。2013年土耳其宣布中国精密机械进出口总公司以34亿美元的标价成功中标，为土耳其建设防御系统，引发其北约盟友担忧。
土耳其国防工业部副部长办公室的一名官员7月时称，中国不愿进行技术转让是一大障碍，技术转让可令土耳其掌握该导弹防御系统操作并最终进行复制。
土耳其总理办公室的一名官员周日向路透表示，土耳其已取消该防空导弹订单。
“（国防工业）委员会决定取消这一项目，并运用国内资源自行研发远程防空和导弹防御系统，”土耳其国防部的声明称。
对是否计划将中国制造的防御系统与北约基础设施整合集成，土耳其此前表态含糊，其欧美盟友希望土二期使用兼容北约防空系统的系统。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”