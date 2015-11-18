土耳其确认取消与中国的防空导弹订单

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉11月17日 - 土耳其国防部周二称，土耳其已取消了2013年与中国公司价值34亿美元的防空导弹订单。

土耳其国防部声明称，土耳其决定运用国内资源自行研发导弹防御系统。2013年土耳其宣布中国精密机械进出口总公司以34亿美元的标价成功中标，为土耳其建设防御系统，引发其北约盟友担忧。

土耳其国防工业部副部长办公室的一名官员7月时称，中国不愿进行技术转让是一大障碍，技术转让可令土耳其掌握该导弹防御系统操作并最终进行复制。

土耳其总理办公室的一名官员周日向路透表示，土耳其已取消该防空导弹订单。

“（国防工业）委员会决定取消这一项目，并运用国内资源自行研发远程防空和导弹防御系统，”土耳其国防部的声明称。

对是否计划将中国制造的防御系统与北约基础设施整合集成，土耳其此前表态含糊，其欧美盟友希望土二期使用兼容北约防空系统的系统。（完）