土耳其为导弹防御系统采购案留后手--消息

路透华盛顿10月28日（记者 Andrea Shalal-Esa） -两名消息人士周一对路透称，土耳其已请求美国延长雷神公司（Raytheon）(RTN.N)爱国者导弹防御系统的投标有效期。土耳其的做法可能是为了保留其它选择，以防与中国方面的谈判落空。

土耳其总理埃尔多安（TayyipErdogan）上周表示，如果土方与中国精密机械进出口公司（CPMIEC）合作承建远程防空及导弹防御系统的谈判破裂，该国将欢迎新的投标。

土耳其决定选择标价34亿美元的中国企业，而非俄罗斯、美国及欧洲企业，这引起了土耳其西方盟友的关切。

上述消息人士称，土耳其在与中国方面进行谈判的同时，该国官员亦请求美国延长供应雷神爱国者导弹防御系统的投标价有效期。

其中一位消息人士说：“他们（土耳其）显然在试图规避风险”。尚不清楚土耳其请求延长多长时间。

土耳其9月宣布选择中国的FD-2000导弹防御系统，称CPMIEC开出了最具竞争力的条件，并允许在土耳其合作生产。

消息人士还称，土耳其的导弹防御交易会影响该国购买美国洛克希德马丁公司(LMT.N)生产的F-35隐形战斗机的计划。爱国者导弹防御系统使用的就是洛克希德马丁生产的PAC-3导弹。

雷神及洛克希德马丁拒绝对此置评。监管对外重大武器交易的美国国防安全合作局也尚未发表评论。

土耳其官员仅称，他们仍在与CPMIEC进行磋商。

“除了报价之外，更重要的是在土耳其联合生产，”土耳其资深官方消息人士还表示，是否会再次接触其他投标方，取决于与中国方面的谈判结果。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛/王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。