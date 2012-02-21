习近平访问土耳其 看重该国影响力增强

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透安卡拉2月21日电（记者 Jon Hemming）---中国国家副主席习近平周二访问土耳其，这是他此次国外访问行程的最後一站。他刚结束对美国和爱尔兰的访问，到访土耳其是对该国在全球经济与外交事务上影响力增强的重视。
习近平在此次出访中试图让美国领导人相信，中国作为世界第二大经济体，将采取更多措施推动内需并提高美国进口。
去年，土耳其经济增速仅次于中国，在全球排名第二，是世界第16大经济体。
土耳其是北约（NATO）和20国集团（G20）成员国，但加入欧盟的申请一直遭到拒绝。该国通过其经济实力，展现出在中东地区稳定的穆斯林民主国家形象，成为该地区政治动荡之时的一个关键落脚点。
习近平在接受土耳其《晨报》（Sabah）采访时称，在当前复杂纷乱、瞬息万变的国际局势中，中国同土耳其富有成效的战略合作将有益于两国当前及长期利益。
他还说，土耳其作为G20成员国，经济增长强劲，在中东地区扮演着重要角色，长期以来努力维持地区稳定与发展，并发挥积极作用推动解决“热点”问题。他所说的热点问题是指阿富汗问题、伊朗核问题及其他。
习近平已於周一抵达安卡拉，将在周二与土耳其总统居尔（Abdullah Gul）会面。尚不清楚他是否会去伊斯坦布尔与土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）会面，或者是手术後在家养病的埃尔多安来安卡拉会见习近平。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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