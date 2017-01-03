伊斯兰国宣称对伊斯坦布尔袭击事件负责 枪手仍未抓获

路透开罗/伊斯坦布尔1月2日 - 伊斯坦布尔一家夜总会元旦发生枪击事件，造成39人死亡，伊斯兰国(Islamic State, IS)周一宣称负责。作案枪手只有一名，目前仍然在逃。

遭到枪击事件的夜总会名为Reina，遇难者有多名外国人，也有土耳其人，当时基督徒在此举行庆祝活动。据称此次袭击是为了报复土耳其军方参与叙利亚的军事行动。

IS称，“土耳其叛乱政府应当知道，让穆斯林在飞机和炮火中流出的鲜血，将会在他们自己的土地上点燃大火。”

在安卡拉的一个新闻发布会上，土耳其政府发言人Numan Kurtulmus 未提到IS的上述声明，但表示这显然是土耳其在叙利亚的军事行动惹怒了恐怖主义集团及其背后的支持分子。

“这起袭击是针对土耳其的跨境行动所发出的一个讯息，”Kurtulmus还称，土耳其在叙利亚的攻势还将继续，直到对其的威胁全部清除。

Kurtulmus称，在收集了枪手的指纹和基本外貌信息之后，有关当局已接近完全确认枪手的身份，并拘捕了另外八人。

土耳其是北约成员国，参与了美国牵头的针对伊斯兰国武装组织的联合行动，8月时在邻国叙利亚采取行动，目的在于将极端逊尼派武装分子和库尔德民兵驱离土叙边境。

过去18个月中，伊斯兰国已被指责在土耳其发动了至少六起针对平民目标的袭击，但直接宣称对袭击负责尚属首次。(完)