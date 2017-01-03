伊斯兰国宣称对伊斯坦布尔袭击事件负责 枪手仍未抓获

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透开罗/伊斯坦布尔1月2日 - 伊斯坦布尔一家夜总会元旦发生枪击事件，造成39人死亡，伊斯兰国(Islamic State, IS)周一宣称负责。作案枪手只有一名，目前仍然在逃。
遭到枪击事件的夜总会名为Reina，遇难者有多名外国人，也有土耳其人，当时基督徒在此举行庆祝活动。据称此次袭击是为了报复土耳其军方参与叙利亚的军事行动。
IS称，“土耳其叛乱政府应当知道，让穆斯林在飞机和炮火中流出的鲜血，将会在他们自己的土地上点燃大火。”
在安卡拉的一个新闻发布会上，土耳其政府发言人Numan Kurtulmus 未提到IS的上述声明，但表示这显然是土耳其在叙利亚的军事行动惹怒了恐怖主义集团及其背后的支持分子。
“这起袭击是针对土耳其的跨境行动所发出的一个讯息，”Kurtulmus还称，土耳其在叙利亚的攻势还将继续，直到对其的威胁全部清除。
Kurtulmus称，在收集了枪手的指纹和基本外貌信息之后，有关当局已接近完全确认枪手的身份，并拘捕了另外八人。
土耳其是北约成员国，参与了美国牵头的针对伊斯兰国武装组织的联合行动，8月时在邻国叙利亚采取行动，目的在于将极端逊尼派武装分子和库尔德民兵驱离土叙边境。
过去18个月中，伊斯兰国已被指责在土耳其发动了至少六起针对平民目标的袭击，但直接宣称对袭击负责尚属首次。(完)
(编译 孙国玉/王琛；审校 王丽鑫/张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)