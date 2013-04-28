土耳其成为上海合作组织对话伙伴

北约成员国土耳其周五成为上海合作组织“对话伙伴”，并宣布与亚洲国家共命运。2001年，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦及乌兹别克斯坦共同成立了上海合作组织。斯里兰卡和白俄罗斯也是上合组织对话伙伴；印度、巴基斯坦、蒙古、伊朗和阿富汗则是更高一级的观察员国。路透