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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 28日 星期日 08:44 BJT

土耳其成为上海合作组织对话伙伴

北约成员国土耳其周五成为上海合作组织“对话伙伴”，并宣布与亚洲国家共命运。2001年，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦及乌兹别克斯坦共同成立了上海合作组织。斯里兰卡和白俄罗斯也是上合组织对话伙伴；印度、巴基斯坦、蒙古、伊朗和阿富汗则是更高一级的观察员国。路透
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