土耳其煤矿爆炸死亡人数超200 仍有多人被困

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透土耳其索玛5月14日（记者 Yesim Dikmen） - 土耳其西部一个煤矿发生爆炸，周三死亡人数升至201人。
该煤矿位于土耳其港市伊兹密尔东北约120公里的索玛，据信仍有数百人被困。爆炸发生于当地时间周二下午3点（1200 GMT）刚过，并引发火灾。
“我们担心死亡人数会增加……我不得不说我们的救援期望在下降。”能源部长Taner Yildiz在现场对记者说道。
矿工们称，井下的火仍未被扑灭，阻碍了救援。该地区上空笼罩着浓浓烟雾。
救援人员向井下注入氧气，力图维持被困者的生命。索玛镇的医院外聚集着数千名家属和矿井员工。Yildiz指出，很多死者死于一氧化碳中毒。
Yildiz周二晚间警告称，爆炸发生时井下有787名工人，爆炸似乎起于电力故障。
约80名伤者被救出，包括数名救援人员，其中四人情况危急。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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