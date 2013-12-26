土耳其总理改组内阁 更换10位部长

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透安卡拉/伊斯坦布尔12月25日（记者 Orhan Coskun/Ece Toksabay） -土耳其总理埃尔多安周三改组内阁。此前三位内阁成员因一起腐败丑闻辞职。
12月17日，包括国有银行Halkbank(HALKB.IS)负责人在内的几十人因贪腐指控被捕，引发了这场危机。埃尔多安通过清除警方调查员对此事作出回应，造成了与司法部门的不和，从而引发街头示威活动，让海外投资者心生担忧。
周三早些时候，三位内阁部长辞职，这三人的儿子在上述被捕人士之列。其中两位部长立场与埃尔多安一样，认为相关调查毫无根据，是一个阴谋；另一位辞职的环境部长Erdogan Bayraktar则严斥埃尔多安。
“为了这个民族和国家的福祉，我认为总理应当辞职，”他对NTV电视台称。
Bayraktar的这一表态或令埃尔多安继续面临重重压力。
周三晚上，埃尔多安宣布将任命10位新部长，以替代已辞职和计划明年3月在地方选举中竞选市长的其他部长。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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