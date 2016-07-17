综述：土耳其军事政变已被平息 至少265人丧生数千人被捕

路透伊斯坦布尔/安卡拉7月17日 - 土耳其周五晚间惊传政变，反叛者出动坦克和武装直升机试图推翻总统埃尔多安的政府。政变周六已经平息，土耳其当局逮捕近3,000名策动这场军事政变的嫌犯，并下令拘留数以千计的司法人员。

土耳其两大主要城市周五晚间陷入数小时的冲突之中，试图夺权的武装力量封锁伊斯坦布尔的一座桥梁，并猛烈炮轰位于安卡拉的土耳其情报部门总部和议会大楼。

至少265人丧生。一名官员表示，其中161人主要是平民和警员；其余104人为政变支持者。

原本在地中海度假的埃尔多安赶回伊斯坦布尔挫败了这场政变图谋。他呼吁民众上街支持政府，并指控政变策划者企图杀害他。

“他们将为此付出沉重代价。”埃尔多安对军方展开清洗。“这次叛乱是上帝给我们的礼物，给了我们清理军队的理由。”土耳其上回军方政变成功已是30多年前的事了。

国家新闻机构Anadolu称，被拘捕者当中包括第二军军长等高级军事将领，第二军负责保护土耳其与叙利亚、伊拉克和伊朗的边境。

数以百计的士兵因政变牵连而被扣留在安卡拉，使得警察局人满为患。

一些人在武装警察押送下乘坐巴士，被往一座体育场看管。

政府宣称局势已得到控制，表示已逮捕2,839人，从低阶士兵到高级军官，其中包括那些叛变“骨干”人员。

当局还对司法部门展开大规模镇压，撤职并下令拘捕近3,000名检察官和法官，怀疑他们与流往美国的宗教人士费图拉居伦(Fethullah Gulen)有关联。

官员表示，法官和检察官高等委员会的两名成员及宪法法庭的两名成员已被拘留。

**美国总统表示支持土耳其政府**

若埃尔多安被推翻，将意味着中东再遭巨变。五年前阿拉伯之春运动爆发，并将土耳其南面的邻国叙利亚拖入内战。

然而，一场未遂的政变仍可能给土耳其带来不稳。土耳其是北大西洋公约组织(NATO)成员国，亦是美国的盟友，位于欧盟和动乱的叙利亚之间，不仅伊斯兰国的轰炸机把土耳其城市作为目标，土耳其政府与国内库尔德分裂主义分子也处于战争状态。

美国总统奥巴马表达对土耳其政府的支持，并呼吁这场危机中的各方遵守法律，避免做出有损于国家安定的事情。不过美国国务卿克里警告土耳其外长Mevlut Cavusoglu，公开暗示美国在这场政变阴谋中的作用，这样做“完全与事实不符”且损害双边关系。

暴力事件可能打击旅游观光业。时不时的轰炸已经损害到土耳其旅游业，企业信心也不堪一击。

埃尔多安总统呼吁美国将目前流亡在该国的居伦驱逐出境。居伦曾经支持埃尔多安，但之后反目成为主要对手。他也谴责这场政变图谋，称自己并未参与。

克里表示美国愿意协助土耳其找出涉及政变策动者，但也表明除非出现不利居伦的证据，否则美国不会采取行动。

土耳其外长Cavusoglu说，Incirlik空军基地的士兵也参与这场政变。美军通过该基地对叙利亚境内的伊斯兰国(IS)目标发动空袭。

土耳其今年遭受多起爆炸和枪击，两周前伊斯坦布尔阿塔图尔克机场遭伊斯兰武装分子袭击，造成逾40人丧生。另有一些暴力事件是由库德族激进分子所发动。(完)