土耳其热气球坠毁 一中国游客遇难

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透伊斯坦布尔12月17日 - 土耳其新闻网站CNN Turk报导称，土耳其卡帕多细亚度假胜地周三发生热气球坠毁事件，一名中国游客遇难，另外九人受伤。
据报导，热气球上有中国和马来西亚籍游客，热气球当时正试图下落，这时突然吹来一阵风，导致气球重重地摔在地上。
卡帕多细亚位于土耳其中部，以“精灵烟囱”等地貌特征闻名，乘坐热气球是观看这种地貌特征的一种流行方式。
不过，致命热气球事故不时发生。2013年5月，当地媒体曾报导称，两个热气球相撞导致三名巴西人丧生。2009年一名英国游客据报导因热气球坠毁遇难。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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