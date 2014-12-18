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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:14 BJT

土耳其热气球坠毁，一名中国游客遇难

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔12月17日 - 土耳其新闻网站CNN Turk报导称，土耳其卡帕多细亚度假胜地周三发生热气球坠毁事件，一名中国游客遇难，另外九人受伤。

据报导，热气球上有中国和马来西亚籍游客，热气球当时正试图下落，这时突然吹来一阵风，导致气球重重地摔在地上。

卡帕多细亚位于土耳其中部，以“精灵烟囱”等地貌特征闻名，乘坐热气球是观看这种地貌特征的一种流行方式。

不过，致命热气球事故不时发生。2013年5月，当地媒体曾报导称，两个热气球相撞导致三名巴西人丧生。2009年一名英国游客据报导因热气球坠毁遇难。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌
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