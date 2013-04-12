中国南车将在土耳其建合资地铁车厢制造厂

路透安卡拉4月11日 - 土耳其官员周四称，中国南车(601766.SS)与土耳其MNG Holding将投资约1.1亿美元在该国建地铁车厢制造厂。

官员称，这家工厂位于首都安卡拉附近，将制造供安卡拉及伊兹密尔地下轨道交通系统使用的地铁车厢，将会创造约6,000个工作岗位。

“该工厂的首期建设项目将打造年产200（车厢）的产能，二期项目将再增年产150的产能，”土耳其运输部的一位官员说道。

该官员称，上述投资项目的签约仪式将于周五在安卡拉举行。MNG Holding未立即对此发表评论，记者尚未联系到中国南车就此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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